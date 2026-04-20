 Безопасность в приоритете: TikTok удалил в Азербайджане более 3,6 миллионов видео за 2025 год | 1news.az | Новости
Безопасность в приоритете: TikTok удалил в Азербайджане более 3,6 миллионов видео за 2025 год

Ведущая видеоплатформа TikTok продолжает уделять приоритетное внимание безопасности сообщества в Азербайджане.

Для создания комфортной среды для творчества платформа использует инновационные технологии, задействует десятки тысяч специалистов по всему миру и постоянно совершенствует свои инструменты и ресурсы.

В рамках этих усилий TikTok запустил новый Центр доверия и безопасности на азербайджанском языке, который объединяет Правила сообществаЦентр прозрачности и полезные информационные ресурсы в единой структуре. Это позволяет пользователям быстрее и удобнее находить необходимую информацию и подчеркивает приверженность компании вопросам доверия и безопасности.

В частности, Центр прозрачности обеспечивает открытый доступ к данным о применении правил платформы, включая информацию об удалённом контенте, которая регулярно публикуется в ежеквартальных отчётах TikTok.

Сколько контента платформа удалила в Азербайджане

По итогам 2025 года TikTok удалил в Азербайджане больше контента, чем в предыдущем году:

  • Более 3,6 миллионов видео были удалены по причине нарушения Правил сообщества (за 2024 год было удалено чуть более 3,1 миллионов единиц контента).
  • 99,3% видео были удалены проактивно, то есть до того, как на них пожаловались (в 2024 году этот показатель составил 97%)
  • 96,3% видео было удалено в течение 24х часов после публикации (в 2024 году этот показатель составил 94%)

Сколько контента платформа удалила по всему миру

По итогам 2025 года по всему миру:

  • Более 780 миллионов видео удалено по причине нарушения Правил сообщества
  • 99,1% видео было удалено проактивно
  • 94,2% видеороликов было удалено в течение 24х часов после публикации

Безопасность юных пользователей

Платформа TikTok предназначена только для пользователей, достигших 13 лет, и команда модераторов платформы идентифицирует и удаляет учетные записи, принадлежащие пользователям, не достигшим этого возраста. Так, за весь 2025 год по всему миру было удалено почти 93,5 миллиона аккаунтов пользователей младше 13 лет.

Безопасность прямых трансляций

В 2025 году платформа уделила особое внимание безопасности сообщества в рамках популярного формата прямых трансляций TikTok LIVE. В TikTok отметили существенное увеличение количества приостановленных прямых эфиров, а также мер, примененных к авторам, включая демонетизацию и предупреждения.

За весь 2025 год был заблокирован почти 131 миллион прямых трансляций по всему миру по причине нарушений Правил сообщества. Начиная со второго квартала 2025 года, TikTok начал раскрывать данные о применении мер по обеспечению соблюдения Правил монетизации прямых эфиров, направленных на предотвращение монетизации контента, нарушающего требования платформы. Сначала авторам направляются предупреждения, которые помогают им понять, что их контент может противоречить правилам, и дают возможность внести изменения. Если нарушения продолжаются, TikTok может ограничить доступ автора к функционалу монетизации в прямых трансляциях. Так, за три квартала 2025 года в TikTok предприняли меры, включая предупреждения и демонетизацию эфиров, в отношении почти 24 миллионов прямых трансляций и 12,5 миллионов авторов по всему миру.

О TikTok
TikTok — ведущая платформа для коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и дарить им радость.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

