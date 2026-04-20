Пашинян: Армения хочет расширить отношения с Азербайджаном и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном начался с момента принятия армянскими властями концепции сбалансированной и уравновешивающей внешней политики.

По сообщению Арменпресс, Пашинян заявил об этом в ходе представления предвыборной программы правящей партии «Гражданский договор».

«Ключевую роль в сбалансированной и уравновешивающей внешней политике играет регионализация, главной целью которой является создание не только возможности, но и комфортных условий для жизни Республики Армения в собственной среде без внешней поддержки. В этом смысле дальнейшее развитие отношений с Грузией, Ираном, Турцией и Азербайджаном имеет большое значение, и партия будет следовать этим путем», — сказал он.

В этом контексте полная разблокировка транспортной инфраструктуры региона, включая реализацию проекта TRIPP и эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс, не только еще больше укрепит мир и сотрудничество в регионе, но и превратит его в важный узел взаимосвязи по линиям восток-запад и север-юг, отметил Пашинян.

«Для практической реализации регионализации мы также придаем большое значение дальнейшему развитию формата «3+3», и Республика Армения внесет в это свой вклад. Участие Российской Федерации в этом формате также важно для конструктивной трансформации отношений РА-РФ», — добавил Пашинян.