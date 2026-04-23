Голоса прошлого: Суфийские святыни в лесах Габалы - ФОТО

В Азербайджане, на богатой историей и культурой земле, сохранилось множество древних памятников, каждый из которых бережно хранит память о прошлых эпохах.

Особое место среди них занимают мавзолеи - величественные и таинственные сооружения, которые отражают архитектурные традиции, религиозные верования и художественные достижения своего времени. Эти памятники не только служат местом покоя для великих личностей, но и являются ценными свидетельствами многовековой истории страны.

Среди низ особое место занимают мавзолеи, связанные с суфиями. Суфизм, или тасаввуф, представляет собой аскетически-мистическое направление в исламе, объединяющее учение и духовные практики, направленные на борьбу с внутренними душевными пороками и духовное воспитание личности. Последователи этого учения называют себя суфиями. Суфийские обители на территории Азербайджана представляют большой интерес с исторической, религиозной и архитектурной точек зрения. Одним из самых значимых таких памятников является комплекс мавзолеев в деревне Хазра Габалинского района.

Название села Хазра имеет арабское происхождение. По мнению А. Гусейн-заде, оно происходит от арабского слова «хазрат», что означает «святой», и связано с тем, что здесь захоронен хазрат Шейх Мансур. Мавзолей относится к Ширвано-Абшеронской архитектурной школе и расположен на лесном средневековом кладбище площадью около 3,5 гектаров. Историк-эпиграфист Мешадиханум Нейматова отмечала: «Лес, где находятся гробницы представителей ислама около села Хазра, поныне считается священным. Никто не осмеливается не только срубить дерево, но даже взять щепку. Сюда до сих пор приводят больных из соседних сел».

На территории кладбища расположены несколько мавзолеев, относящиеся к Ширвано-Абшеронской архитектурной школе. Сооружения имеют восьмигранную форму и выполнены из известняка. Их порталы и надгробия украшены изящными каменными надписями, позволяющими установить, что они принадлежали почитаемым шейхам. Масштаб некрополя и наличие столь значительных памятников свидетельствуют о том, что в XIV–XVI веках село Хазра являлось важным населённым центром.

До наших дней сохранились четыре мавзолея, принадлежащие шейхам Бадраддину, Мансуру, Мухаммаду и Бани. Надписи на двух из них указывают на их возведение в период правления шаха Тахмаспа I. Мавзолеи различаются оформлением входных порталов, пластикой уступов и решением внутреннего пространства. В декоративном убранстве саркофагов и надгробий мастера-резчики и каллиграфы широко использовали арабскую письменность, дополняя её орнаментами. На мавзолеях имеются надписи:

Мавзолей шейха Бадраддина

На усыпальнице имеются две надписи, которая находится над входом в мавзолей Шейха Бадраддина и которая гласит: "Гробница Шейха-Раббани Шейха Бадраддина, сына Шейха Шамсаддина, скончавшегося по хиджре в 850 году (в 1446 году по григорианскому календарю)".

Мавзолей шейха Мухаммада

Во время реставрации мавзолея шейха Мухаммеда была обнаружена и вновь установлена надпись на стене с датой строительства. Написанная двумя строками на двух камнях почерком насх с элементами сульс, она гласит: «Этот славный дворец был построен на светлой могиле Шейха Мухаммеда ибн Шейха Барики во время правления султана и сына султана Абульмузаффара Шаха Тахмасиба, 970 год (1562/1563)».

Мавзолей шейха Мансура

Сохранилась надпись, согласно которой село носит имя шейха Мансура с XIII века, что подчёркивает его глубокие исторические корни и духовное значение, а также подтверждая мнение А. Гусейн-заде

Мавзолей шейха Бани

История изучения мавзолея началась с неопределённости и почти полного отсутствия сведений о времени его возведения. Во время первых раскопок дата строительства мавзолея была неизвестна. Позднее найденная и расшифровка надписи позволила установить точное время его возведения. На левой стороне входа указано имя архитектора: «Работа устада Шамахылы Шамсаддина». На катибя зафиксирован 978 год хиджры (1570–1572 гг.), а также имена шейха Бани и шаха Тахмасиба.

Особое внимание заслуживают каменные могилы на кладбище вокруг, которые выделяются своей уникальной каменной пластикой. Эти изваяния, покрытые мхом, создают атмосферу таинственности и мистики, словно переносят в глубины веков. Каждый каменный элемент — это отражение древнего культурного пласта, наполненного символизмом и духовным смыслом.

Реставрационные работы в комплексе были проведены в 2006 году, что позволило сохранить его архитектурное своеобразие и историческую ценность для будущих поколений.

Суфийские мавзолеи в деревне Хазра представляют собой важные культурные и религиозные объекты с глубокой исторической и духовной значимостью. Они являются не только свидетельством богатой духовной традиции региона, но и выдающимися образцами архитектурного мастерства, отражающими уникальные местные особенности. В их создании проявилось высокое искусство ремесленников и художников прошлого, оставивших наследие, наполненное символами мудрости и духовности.

Эти древние сооружения — не просто архитектурные формы, а живые свидетельства ушедших эпох, продолжающие привлекать внимание своей выразительностью и смысловой глубиной. Они занимают особое место в культурном наследии Азербайджана, напоминая о многовековой истории страны. Сегодня мавзолеи находятся под государственной охраной, что подчёркивает их ценность и необходимость сохранения для будущих поколений.

Автор Вахид Шукюров