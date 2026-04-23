В Агстафе госпитализирован школьник с ножевым ранением

В Агстафе произошло поножовщина.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в полной средней школе №3 города Акстафа. Ученик школы У.И., 2012 года рождения, был госпитализирован с колото-резаным ранением.

Сообщается, что его состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, У.И. получил ножевое ранение во время драки в школе. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По данному факту проводится расследование.