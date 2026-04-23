Армения и Франция подпишут документ о стратегическом партнерстве в ходе государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Ереван.

Об этом сообщил в интервью Общественному телевидению заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

«У нас будет большая повестка по развитию отношений между Арменией и Францией. Самый важный пункт — документ о стратегическом партнерстве, который обсуждался долгое время. В ходе визита он, наконец, будет подписан», — заявил Костанян.

По его словам, также будет подписан ряд документов о взаимодействии в различных сферах — от образования до военно-технического сотрудничества и искусственного интеллекта.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению с государственным визитом 5 мая.

Источник: Sputnik Армения