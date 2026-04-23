В Китае 14-летний школьник собрал авиационный двигатель в домашних условиях - ФОТО

В Китае 14-летний школьник собрал авиационный двигатель в домашних условиях, пишет Oddity Central.

Че Цзинган заинтересовался авиацией еще в детском саду, экспериментируя с бумажными самолетами. Со временем его увлечение переросло в серьезное изучение науки: по словам родителей, он ежедневно тратил часы на чтение литературы по аэродинамике и смежным дисциплинам.

Уже в младших классах школьник начал осваивать сложные темы, включая математический анализ и проектирование, а также работать с инженерным ПО. Позже он решил применить знания на практике и поставил цель — создать собственный реактивный двигатель.

Подросток отказался от копирования готовых чертежей и начал проектирование с нуля: разрабатывал детали, создавал 2D и 3D-модели, рассчитывал параметры воздушных потоков, температуры и давления. Ход работы он публиковал в соцсетях, где получил поддержку от сообщества энтузиастов.

Некоторые пользователи помогали советами, а другие даже предлагали напечатать детали на 3D-принтере. Спустя полгода Че собрал первый прототип двигателя, однако испытания оказались неудачными из-за конструктивных и топливных проблем.

Несмотря на это, подросток продолжил работу и уже разрабатывает улучшенную версию установки. По его словам, неудача стала важным этапом обучения и мотивацией двигаться дальше.