В Агсу арестованы водители, устроившие автохулиганство в свадебном кортеже - ВИДЕО

В Агсу водители свадебного кортежа совершили автохулиганство.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отделения Государственной дорожной полиции отдела полиции Агсуинского района, были задержаны Джамиль Гурбанов и Юсиф Юсифов. Управляя автомобилями марок Mercedes и Tofas в составе свадебного кортежа, они систематически и грубо нарушали правила дорожного движения, создавая опасность для других участников процесса. Свои действия указанные лица фиксировали на видео и публиковали в социальных сетях, передает 1news.az.

Материалы, собранные в отношении водителей, были направлены на рассмотрение в районный суд. Решением суда Гурбанов и Юсифов были арестованы в административном порядке на 15 суток с ограничением права управления транспортным средством сроком на 1 год.