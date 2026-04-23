Стали известны причины отстранения двух футболистов «Карабаха»

Стали известны подробности отстранения Эльвина Джафаргулиева и Аббаса Гусейнова из основного состава «Карабаха» главным тренером команды Гурбаном Гурбановым.

Как сообщает Publika.az, причиной дисциплинарного решения стало нарушение футболистами внутреннего режима. По данным издания, игроки приняли участие в развлекательном мероприятии в одном из известных ресторанно-гостиничных комплексов Баку.

Отмечается, что руководство клуба негативно отреагировало на поведение футболистов, поскольку инцидент произошел накануне матча с «Сабахом». Сообщается, что участие игроков в подобном застолье было расценено как грубое нарушение дисциплины.

По имеющейся информации, у клуба также имеются фотографии, сделанные в указанном заведении.

Напомним, ранее Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов были отправлены в дублирующий состав именно за нарушение дисциплинарных правил.