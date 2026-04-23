В Каспийском море произошло очередное землетрясение
В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 09:57 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.
Отметим, что в последние недели в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность. Так, в апреле в Каспии зафиксировано 18 землетрясений.
