Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлены

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

В среду министр говорила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию ожидается утром в четверг.

«Сегодня с 02:00 восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба». Поступление нефти проходит в соответствии с планом», — говорится в заявлении министра в социальной сети Facebook в четверг.

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны.

Источник: РИА Новости