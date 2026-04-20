 Пашинян заявил о начале институционализации мира с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Пашинян заявил о начале институционализации мира с Азербайджаном

First News Media12:00 - Сегодня
Пашинян заявил о начале институционализации мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что в ближайшем будущем будут установлены деловые связи между Арменией и Азербайджаном, что станет одним из важнейших средств и инструментов институционализации мира между двумя странами.

Как сообщает “Арменпресс”, Никол Пашинян заявил об этом, представляя предвыборную программу правящей партии “Гражданский договор” по вопросам институционализации мира между Арменией и Азербайджаном.

“Институционализация мира между Арменией и Азербайджаном началась еще в 2024 году с процесса демаркации и определения государственной границы в Тавушской области Республики Армения, затем с подписания и ратификации Положения о совместной деятельности Демаркационных комиссий Армении и Азербайджана и продолжалась до 2025 года. Парафированием соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой 8 августа и утверждением принципов мира и разблокирования транспортных инфраструктур Вашингтонской декларацией”, — говорится в предвыборной программе правящей партии.

Комментируя это положение, Пашинян отметил, что правящая партия констатирует, что институционализация мира фактически началась. “Хотел бы еще раз напомнить, что это также имеет юридически обязательную основу. Речь идёт о Положении о совместной деятельности государственных комиссий по демаркации границ Армении и Азербайджана, которое было подписано заместителями премьер-министров двух стран, затем прошло процедуру ратификации в обеих странах и стало неотъемлемой частью правовых систем обеих стран. В этом регламенте зафиксировано, что Армения и Азербайджан признают, что основным принципом процесса демаркации между двумя странами является Алмаатинская декларация, что, в свою очередь, означает, что территория независимой Армении идентична территории Советской Армении, а территория независимого Азербайджана идентична территории Советского Азербайджана”, — сказал премьер-министр.

Никол Пашинян также представил основные шаги, которые необходимо предпринять для институционализации мира. “Основными шагами для дальнейшей институционализации мира являются: продолжение процесса демаркации, реализация проекта TRIPP в соответствии с Вашингтонской декларацией от 8 августа 2025 года и в соответствии с содержанием Рамочной программы реализации TRIPP, принятой правительствами РА и США 14 января, которая приведет к полной разблокировке региональных каналов, окончательное подписание и ратификация подписанного соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также дальнейшая реализация предусмотренных в нем шагов”, — представил премьер-министр РА.

По его словам, перечисленные шаги по институционализации мира не являются исчерпывающими. Важными инструментами институционализации мира являются контакты между представителями гражданского общества и делового сообщества, двусторонняя торговля, политический, культурный и гуманитарный диалог, и партия “Гражданский договор” будет поощрять и поддерживать активизацию этих направлений в контексте армяно-азербайджанских отношений.

“Рад отметить, что некоторые программы уже воплощаются в жизнь. Двусторонняя торговля между Арменией и Азербайджаном устанавливается небольшими шагами, контакты между представителями гражданского общества уже на конкретном пути, я надеюсь и убежден, что в ближайшем будущем будут установлены и деловые связи, которые являются одним из важнейших средств и инструментов институционализации мира”, — сказал Пашинян.

Поделиться:
296

