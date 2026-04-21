Омбудсмен Азербайджана предлагает повысить штрафы за продажу энергетических напитков детям

First News Media12:30 - Сегодня
Омбудсмен Азербайджана предлагает повысить штрафы за продажу энергетических напитков детям

Аппарат Омбудсмена Азербайджана внес предложения относительно продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Аппарат Омбудсмена.

Согласно информации, в результате мониторинга, проведенного в общественных местах, а также вокруг учебных заведений, установлено, что употребление энергетических напитков несовершеннолетними стало систематическим явлением.

«Отсутствует достаточный контроль за возрастным ограничением в процессе продажи этих напитков. Механизмы контроля возраста фактически не применяются, особенно в вендинговых аппаратах, автоматизированных торговых терминалах и розничных торговых объектах», — говорится в информации.

В связи с этим Омбудсмен предлагает увеличить размер административных штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, ввести механизмы определения возраста при продаже энергетических напитков в вендинговых аппаратах или ограничить продажу этих продуктов в таких аппаратах, ужесточить ограничения на рекламу этих напитков, установить обязательные предупреждения о рисках для здоровья, повысить осведомленность в данной сфере и принять другие необходимые меры.

Актуально

Общество

Работа Бакинского метрополитена восстановлена - ОБНОВЛЕНО

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в Агдам - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Какой будет погода в Баку и регионах в среду?

Общество

Дополнительные автобусы привлечены на маршруты вдоль станций метро

Политика

Депутат предложил присвоить участвующим в разминировании статус ветерана войны

Кая Каллас: нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет для ЕС чрезвычайно важное значение

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов - ОБНОВЛЕНО

Омбудсмен Азербайджана предлагает повысить штрафы за продажу энергетических напитков детям

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Премьер-министр Италии посетит Азербайджан в ближайшие недели

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является посланием всему миру

Русская община Азербайджана переизбрала Михаила Забелина председателем - ФОТО

Джейхун Байрамов и Магдалена Гроно обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Последние новости

Очередная группа переселенцев прибыла в Агдам - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

ЕС одобрил отправку в Армению миссии по противодействию гибридным угрозам

Сегодня, 15:07

Работа Бакинского метрополитена восстановлена - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Какой будет погода в Баку и регионах в среду?

Сегодня, 15:00

Депутат предложил присвоить участвующим в разминировании статус ветерана войны

Сегодня, 14:45

Дополнительные автобусы привлечены на маршруты вдоль станций метро

Сегодня, 14:30

В Иране назвали условие участия игроков сборной в ЧМ-2026 по футболу

Сегодня, 14:20

Мурад Дадашев: Память об Анаре Мамедханове всегда будет жить в сердцах

Сегодня, 14:05

За насилие над ребёнком - штраф до 200 манатов

Сегодня, 13:50

В Азербайджане будут штрафовать и подвергать административному аресту за попрошайничество

Сегодня, 13:43

За дипфейки - до 7 лет: В Азербайджане ужесточили меры против незаконного AI-контента

Сегодня, 13:40

Генпрокуратура опровергла слухи об освобождении Ахмеда Ахмедова

Сегодня, 13:20

Кая Каллас: нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет для ЕС чрезвычайно важное значение

Сегодня, 13:17

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:13

Церковь должна платить налоги: Пашинян представил дорожную карту ГД по реформе ААЦ

Сегодня, 12:58

В Баку легковой автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 12:48

Министр обороны Израиля пригрозил лидеру «Хезболлы»

Сегодня, 12:45

Омбудсмен Азербайджана предлагает повысить штрафы за продажу энергетических напитков детям

Сегодня, 12:30

Франция признала миллиардные потери от войны на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:22

Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента, если тот сам не уйдет

Сегодня, 12:12
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22