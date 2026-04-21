Омбудсмен Азербайджана предлагает повысить штрафы за продажу энергетических напитков детям
Аппарат Омбудсмена Азербайджана внес предложения относительно продажи энергетических напитков несовершеннолетним.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Аппарат Омбудсмена.
Согласно информации, в результате мониторинга, проведенного в общественных местах, а также вокруг учебных заведений, установлено, что употребление энергетических напитков несовершеннолетними стало систематическим явлением.
«Отсутствует достаточный контроль за возрастным ограничением в процессе продажи этих напитков. Механизмы контроля возраста фактически не применяются, особенно в вендинговых аппаратах, автоматизированных торговых терминалах и розничных торговых объектах», — говорится в информации.
В связи с этим Омбудсмен предлагает увеличить размер административных штрафов за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, ввести механизмы определения возраста при продаже энергетических напитков в вендинговых аппаратах или ограничить продажу этих продуктов в таких аппаратах, ужесточить ограничения на рекламу этих напитков, установить обязательные предупреждения о рисках для здоровья, повысить осведомленность в данной сфере и принять другие необходимые меры.