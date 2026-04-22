В Иране казнили высокопоставленного чиновника за связь с Израилем

First News Media11:05 - Сегодня
В Иране казнили высокопоставленного сотрудника оборонного ведомства, осужденного за шпионаж в пользу израильской разведки "Моссад".

Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на официальный портал судебной власти Ирана Mizan.

По данным издания, Мехди Фарид, занимавший руководящую должность в госведомстве по гражданской обороне, был повешен по решению верховного суда Ирана.

В ходе расследования Фарид признался, что пытался передать израильской разведке конфиденциальную информацию, включая организационные схемы, планировку внутренних помещений, данные о системе безопасности оборонных объектов и сведения о персонале.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое истекает в ночь с 21 на 22 апреля.

Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля, не привел к каким-либо результатам.

В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.

Президент США Дональд Трамп 22 апреля объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, решение принято по просьбе пакистанского руководства и будет действовать до завершения переговоров и выработки посредниками единого предложения по урегулированию конфликта. Одновременно Трамп поручил американским военным продолжать блокаду иранских портов и поддерживать полную боевую готовность.

