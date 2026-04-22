Reuters: Украина передала США технологии по борьбе с иранскими БПЛА

США начали использовать украинские технологии борьбы с иранскими беспилотниками на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что речь идет о системе управления Sky Map, развернутой на базе Prince Sultan.

Украинские военные прибыли на базу, чтобы обучить американских коллег работе с системой, подчеркивает издание. Она используется для обнаружения вражеских беспилотников, включая иранские Shahed, и координации ответных действий с помощью дронов-перехватчиков.

Как отмечает Reuters, месяц назад президент США Дональд Трамп публично отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского помочь Вашингтону в борьбе с иранскими дронами, заявив, что такая помощь не требуется.

С начала конфликта на Ближнем Востоке база Prince Sultan неоднократно подвергалась ударам дронов и ракет со стороны Ирана. В частности, был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, а также повреждены самолеты-заправщики KC-135.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое истекло в ночь на 22 апреля. Трамп 22 апреля заявил, что продлевает режим прекращения огня.

Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля, не привел к каким-либо результатам. Ожидалось, что новый раунд переговоров состоится 22 апреля, но Иран отказался направлять свою делегацию в Пакистан из-за разногласий с США по вопросу функционирования Ормузского пролива.

В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.