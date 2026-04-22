Генсек НАТО провел переговоры с главой МИД Турции - ФОТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился 22 апреля в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МИД Турции, переговоры с участием главы Североатлантического альянса, прошли в закрытом для прессы режиме. В рамках программы двухдневного визита М.Рютте ранее посетил

предприятие флагмана оборонпрома Турции - компании ASELSAN в анкарском районе Гёльбаши. Делясь впечатлениями от увиденного, генсек НАТО заявил, что «Турция совершила революцию в сфере оборонной промышленности».

М.Рютте подчеркнул при этом необходимость наращивания потенциала оборонной промышленности всех стран Альянса. Отметим, что генерального секретаря НАТО примет Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Главным пунктом повестки переговоров, как ожидается, станет саммит НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля, а также напряженность между Вашингтоном и странами Альянса на фоне ситуации вокруг Ирана.