В Бакинском метро сокращены интервалы движения поездов

Оперативные работы, связанные с техническим сбоем, произошедшим 21 апреля, продолжаются.

Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Начиная с 12:00 по линиям Бакинского метрополитена осуществляют движение 28 пар составов. Обновлённые интервалы движения следующие:

- «Ахмедли - 28 Мая» - уменьшены с 2 минут 30 секунд до 2 минут 8 секунд;

- «28 Мая - Дарнагюль» - с 5 минут до 4 минут 15 секунд;

- «28 Мая - Ичеришехер» - с 5 минут до 4 минут 15 секунд.

С расписанием движения поездов по другим направлениям можно ознакомиться по ссылке. Работы по дальнейшему сокращению интервалов между поездами продолжаются», - отметил он.