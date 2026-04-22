Пашинян требует компенсацию по делу о клевете против «Грапарак»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обжаловал решение суда по иску к газете «Грапарак», ранее опубликовавшей материал о его предполагаемой супружеской измене.

Информация об этом размещена на судебной информационной системе Datalex.

В июле 2025 года Пашинян подал иск, назвав публикацию «Изменяет ли Пашинян жене?» клеветой. Он потребовал опровержения на всех площадках издания без ограничения срока, а также компенсацию в размере 1 млн драмов (около $2,6 тыс.).

В марте суд первой инстанции обязал издание опровергнуть сведения, однако отказал в удовлетворении требования о денежной компенсации. Эту часть решения премьер-министр и обжаловал.

Жалоба будет рассмотрена в Апелляционном гражданском суде под председательством судьи Лендруша Ованнисяна.

Источник: Sputnik Армения