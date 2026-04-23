В Баку сотрудники дорожной полиции доставили в больницу пострадавшего в ДТП пешехода - ВИДЕО

Сегодня в дневные часы на проспекте проспект Гейдара Алиева в направлении центра произошёл наезд на пешехода.

Мужчина попытался перейти многополосную дорогу в нескольких метрах от надземного пешеходного перехода и был сбит легковым автомобилем.

Пострадавшего оперативно доставили в "Yeni Klinika". За рулём автомобиля находился сотрудник дорожной полиции, который, учитывая состояние раненого и плотное движение на дороге, принял решение самостоятельно отвезти его в медучреждение. Доставку обеспечили при оперативном сопровождении других экипажей полиции.

В связи с произошедшим пешеходам в главном управлении ГДП вновь напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Для предотвращения ДТП рекомендуется пользоваться пешеходными переходами и пересекать дорогу только убедившись, что водители полностью остановились и уступают дорогу.