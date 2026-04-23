Объявлен приём документов на должность гендиректора İTV

Объявлен приём документов на должность генерального директора компании «Общественное телевидение и радиовещание» (İTV).

Как сообщили в Аудиовизуальном совете Азербайджанской Республики, подать документы можно с 27 апреля 2026 года (с 09:00) до 8 мая 2026 года (до 18:00) по адресу: Баку, ул. А.М. Шарифзаде, 315.

Кандидаты должны быть гражданами Азербайджана и иметь высшее образование. К участию не допускаются лица, имеющие судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также за преступления против общественной морали, включая случаи с непогашенной или неснятой судимостью. Кроме того, кандидатом не может быть человек, признанный судом недееспособным.

Для участия необходимо предоставить следующий пакет документов: заявление, копию удостоверения личности, копию трудовой книжки, личный листок по учёту кадров (с фотографией), а также нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании.

Указанные документы необходимо предоставить в двух экземплярах.

Отмечается также, что генеральный директор избирается Наблюдательным советом сроком на 4 года.

Добавим, что на данный момент должность генерального директора İTV (Общественное телевидение и радиовещание) занимает Балакиши Гасымов.

