Кавелашвили выдвинул посла в Азербайджане кандидатом в премьеры Аджарии

First News Media19:45 - Сегодня
Президент Грузии Михеил Кавелашвили выдвинул кандидатуру Зураба Патарадзе на должность председателя правительства Аджарской Автономной Республики (АР).

Как сообщает Report, об этом президент объявил на брифинге.

Решение было принято по итогам консультаций с политическими структурами и совместно с премьер-министром Грузии Иракли Кобахидзе.

Кавелашвили сообщил, что кандидатура представлена на утверждение Верховному совету Аджарской АР.

Глава государства подчеркнул, что Зураб Патарадзе на протяжении многих лет работал на государственной службе и в дипломатической сфере, успешно представляя интересы Грузии на международном уровне, и имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. В настоящее время Патарадзе является послом Грузии в Азербайджане.

Патарадзе в 2016-2018 годах уже занимал должность председателя правительства Аджарской АР.

Президент отметил, что Патарадзе хорошо знает потребности региона и выразил уверенность в том, что его богатый опыт внесет вклад в развитие Аджарии.

В то же время Кавелашвили поблагодарил Сулхана Тамазашвили, занимавшего эту должность до сих пор, за его деятельность и пожелал успехов на новом посту.

Напомним, что премьер-министр Иракли Кобахидзе назначил Сулхана Тамазашвили министром внутренних дел Грузии.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была
