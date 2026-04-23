«У меня есть еще шанс»: Пашинян высказался о воссоединении с Анной Акопян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слухи, касающиеся его личной жизни.

«Когда Анна объявила об этом (разводе — ред.), я заявил, что уважаю её решение, но не говорил, что согласен с ним. Исходя из этого, я предпринимал усилия, чтобы упомянутое вами событие (воссоединение — ред.) состоялось. Я рад, что это происходит, и рад, что у меня есть ещё один шанс сохранить нашу семью», — сказал Пашинян на брифинге, передают армянские ТГ каналы.

Ранее Анна Акопян сообщила, что разошлась с Пашиняном.

Она пояснила, что ее запись о том, что завершен их гражданский брак с Пашиняном означала именно конец их совместной жизни, а не формальную регистрацию брака в ЗАГСе.

В ответ Никол Пашинян попросил прощения у своей бывшей супруги Анны Акопян за былые обиды.

«Я с уважением отношусь к решению Анны [уйти]. На протяжении последних 30 лет во все самые трудные дни моей жизни она была рядом со мной, была моей опорой и поддержкой. Не уверен, что я смог быть для нее таким же», - написал Пашинян на своей странице в Facebook, добавив, что «вероятно, я причинил ей больше горечи, за что прошу прощения».