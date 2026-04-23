Ильхам Алиев обратился к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил послание участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники съезда!

Сердечно поздравляю вас с началом работы IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.

Традиция старейшинства, опирающаяся на древние морально-нравственные ценности азербайджанского народа, является одним из важнейших столпов нашего национального наследия. Уважение к старейшинам, выступая фундаментальной ценностью, всегда занимало центральное место как в азербайджанском устном народном творчестве, так и в письменной литературе. Неслучайно в эпосе «Китаби-Деде Горгуд», отражающем историческое прошлое, традиции нашего народа, почтение к наставлениям и словам старейшин представлено как высшее нравственное качество.

Руководствуясь историческими традициями народа, наши старейшины, всегда успешно выполняющие возложенную на них важную миссию, выступают гарантами сохранения нравственно-духовных ценностей в обществе и преемственности поколений. В то же время старейшинам принадлежат исключительные заслуги в сохранении традиций национальной государственности и укреплении гражданской солидарности.

Наша молодежь, воспитанная именно нашими старейшинами в духе патриотизма и самоотверженности, сыграла важную роль в достижении славной Победы в Отечественной войне. Благодаря чувству национальной гордости и любви к Родине, привитым молодежи старшим поколением, которое на протяжении более 30 лет жило с тоской по родной земле и испытало боль войны, в современную военную историю нашего народа была вписана новая страница.

Отрадно, что сегодня наши старейшины активно участвуют во всех сферах жизни страны. Растущие угрозы в мире, особенно деформация национально-нравственных и семейных ценностей во многих странах в результате глобализации и пагубного влияния социальных сетей, еще более отчетливо подчеркивают важность и роль института старейшин в Азербайджане. Воспитание молодежи в духе национального патриотизма и привязанности к своим корням, направление ее на верный путь – одна из главных задач, стоящих перед нашими старейшинами.

Созданный в конце прошлого века Совет старейшин Азербайджана, объединяющий в своих рядах известных деятелей, посвятивших свою жизнь служению обществу, преодолел большой путь и сегодня продолжает вносить вклад в развитие нашей страны. Совет участвует в социально-политическом и гуманитарном развитии страны, решении актуальных вопросов общественной жизни и воспитании молодого поколения.

Верю, что дискуссии и решения, которые будут приняты на IX Съезде, послужат совершенствованию деятельности Совета старейшин, дальнейшему укреплению роли организации в общественно-политической жизни страны.

Желаю работе съезда успехов, а каждому из вас – крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в вашей ценной общественной деятельности».