Пашинян: Армения не намерена активизировать работу в ОДКБ

Армения не планирует активизировать участие в ОДКБ.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«В нашей предвыборной программе четко написано, что мы не предпримем мер по активизации работы в ОДКБ», — отметил он, подчеркнув, что речи о «разморозке» взаимодействия не идет.

Говоря о возможном выходе из организации, Пашинян заявил, что окончательное решение по этому вопросу не принято и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

1 апреля на встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись оценками отношений Еревана с ОДКБ.

Путин заявил, что в вопросе претензий Армении к организации «необходимо поставить точку».

В ответ Никол Пашинян отметил, что Армения фактически приостановила участие в мероприятиях ОДКБ, поскольку власти не могут объяснить обществу, почему организация не отреагировала на события 2022 года в соответствии со своими обязательствами.

