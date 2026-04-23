Иран надеется провести саммит прикаспийских государств

Тегеран, несмотря на обострение обстановки на Ближнем Востоке после начала войны США и Израиля с Ираном, надеется принять саммит стран Каспийского региона 12 августа.

Об этом заявил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар.

"С удовлетворением сообщаю, что Исламская Республика Иран в августе 2026 года примет у себя седьмой саммит прикаспийских государств. Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря (отмечается 12 августа - прим. ТАСС) и одновременно с 20-й годовщиной вступления в силу Тегеранской конвенции будем иметь честь принимать в Тегеране президентов прикаспийских государств", - сказал он, выступая на тематической сессии по вопросам экологии Каспия на Региональном экологическом саммите, который проходит в Астане.

12 августа отмечается Международный день Каспийского моря. Эта дата является символом совместных достижений пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. В этот день в 2006 году вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция). Шестой саммит прошел в 2022 году в Ашхабаде.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Исламской Республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Источник: ТАСС

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22