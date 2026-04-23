Путешествия с животными усложнились: изменились правила перевозки в ЕС

Джамиля Суджадинова14:02 - Сегодня
Изменения в правилах перевозки домашних животных вызвали волну недовольства среди владельцев.

Новые требования не только усложнили процесс поездок, но и значительно увеличили финансовую нагрузку на тех, кто планирует путешествия со своими питомцами.

Теперь для каждой поездки за границу необходимо оформлять отдельный сертификат здоровья животного. Это означает, что даже при регулярных поездках владельцам приходится каждый раз заново проходить процедуру, включая визиты к ветеринарам и оформление документов.

Кроме того, новые правила увеличили стоимость поездок, поскольку сертификаты оформляются отдельно для каждого выезда. В результате путешествия с животными становятся менее доступными, особенно для тех, кто часто пересекает границу.

Дополнительное недовольство вызвала недостаточная информированность о вступивших в силу изменениях. Некоторые владельцы утверждают, что узнали о новых правилах лишь в последние дни, что поставило под угрозу заранее оплаченные поездки и отпуска. Отсутствие своевременной коммуникации со стороны официальных структур стало одним из ключевых факторов критики.

В Агентстве по охране здоровья животных и растений (APHA) подчеркнули, что перед поездкой владельцы обязаны самостоятельно проверять актуальные требования на правительственном портале и учитывать правила страны назначения.

Согласно обновлённым рекомендациям, паспорта домашних животных ЕС теперь могут оформляться только для лиц, постоянно проживающих на территории Европейского союза. Более того, ранее выданные документы утратили силу, что фактически аннулировало их использование для поездок.

Особое внимание обращают на последствия для владельцев собак-поводырей. Представители организаций, работающих с такими животными, заявили, что новые правила существенно ограничивают мобильность людей с нарушениями зрения. Увеличение затрат и усложнение процедур, по их мнению, создают дополнительные барьеры для участия в общественной жизни, поездок и выполнения повседневных задач.

Источник: BBC

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
