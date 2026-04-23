Пашинян: священнослужители – граждане Армении и должны платить налоги

Священнослужители – граждане Армении и должны действовать в рамках закона, и если все граждане обязаны платить налог на доход, то это должны делать и священнослужители.

Об этом в беседе с журналистами 23 апреля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает NEWS.am.

По его словам, в Армении должна быть полная прозрачность в вопросе налогов. «Почему они не должны платить налоги? Мы уже восемь лет выражаем готовность внедрить систему, по которой уплаченные церковью налоги в полном объеме будут возвращены церкви. Почему импортируемые для церкви товары (например, кофе), не имеющие обрядового значения, должны быть освобождены от налога? Почему граждане не должны знать о размере оборота от продажи свечей и не знать, куда идут эти деньги?» – добавил он.

По словам Пашиняна, нынешнее положение священнослужителей связано с тем, чтобы они были зависимы от одного лица с финансовой и иных точек зрения. «Почему не должно быть норм этики в поведении священнослужителей? Нормально ли, чтобы занимающий должность Католикоса всех армян имел детей?» – подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что граждане Армении должны ответить на этот вопрос. «Церковь – это народ, нет церкви без народа, без прихожан. Священнослужители – очень важная часть церкви, но церковь – в первую очередь народ. Ктрич Нерсисян (имеется в виду Католикос всех армян Гарегин II – ред.) не является церковью», – заключил Никол Пашинян.