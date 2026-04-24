​​​​​​​Формула-1 возвращается в Стамбул – ФОТО

Гран-при Турции вновь войдёт в календарь Формулы-1 и пройдёт в 2027 году.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальные страницы F1 в социальных сетях.

О возвращении этапа было объявлено в пятницу на презентации в Стамбуле. Контракт на проведение Гран-при подписан сроком на пять лет - этап будет проходить на трассе «Истанбул Парк», ранее уже принимавшей гонки чемпионата мира.

Отметим, что Гран-при Турции впервые вошёл в календарь Формулы-1 в 2005 году и проводился до 2011-го, а затем после длительного перерыва этап дважды возвращался в чемпионат в период пандемии коронавируса - в 2020 и 2021 годах.



