Арагчи: Иран не уверен, что США готовы к диалогу

Иран пока не уверен, что США в самом деле готовы полностью перейти к дипломатическим методам разрешения конфликтов.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Следует еще понаблюдать, чтобы выяснить, насколько США действительно готовы перейти к дипломатии", - написал Арагчи в X.

Глава МИД назвал свой недавний визит в Исламабад "плодотворным" и рассказал, что обсудил с пакистанской стороной "условия для постоянного прекращения агрессии в отношении Ирана".