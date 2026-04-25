Шахбаз Шариф сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Пезешкианом

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о состоявшемся продуктивном телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X.

«Провел теплый и конструктивный телефонный разговор этим вечером с... президентом Масудом Пезешкианом о развитии ситуации в регионе», — написал глава пакистанского правительства.

Также Шариф подчеркнул, что Пакистан продолжает оставаться сторонником своей посреднической роли, направленной на содействие миру и обеспечению стабильности в регионе.