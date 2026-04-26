Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о противоречии между действиями США и их заявлениями о поиске дипломатического решения конфликта, сообщает Press TV.

По словам Пезешкиана, с одной стороны Вашингтон заявляет о готовности к переговорам, а с другой - продолжает оказывать давление на Тегеран.

По мнению президента Ирана, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

"Иран не пойдет на вынужденные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады (иранских портов - ред.)", - подчеркнул он.

Отметим, что на данный момент между США и Ираном установлен режим прекращения огня, однако американские войска продолжают блокировать иранские порты в Ормузском проливе. Через пролив ежедневно проходит всего пять судов по сравнению со 130 до начала конфликта.

