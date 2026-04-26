Хетаг Газюмов - лучший тренер по версии Европейского союза борьбы

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов признан лучшим тренером по версии Европейского союза борьбы.

Об этом сообщила Федерация борьбы Азербайджана.

Отмечается, что наставник национальной команды был удостоен специальной награды как лучший тренер 2025 года в вольной борьбе.

Под руководством Газюмова сборная Азербайджана в прошлом году стала чемпионом Европы и заняла четвертое место на чемпионате мира.

