Шесть пассажиров пострадали при эвакуации в аэропорту Нью-Дели

Шесть пассажиров пострадали в результате аварийной эвакуации из самолета рейсом из Нью-Дели в Цюрих, сообщает газета The Times of India.

Всего на борту было 232 человека. Как пишет газета, во время разгона перед взлетом у самолета отказал двигатель после чего он загорелся. Срочную эвакуацию провели прямо на взлетно-посадочной полосе с помощью аварийных трапов. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

Авиакомпания Swiss заявила, что проведет расследование.