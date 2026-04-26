Ильхам Алиев: Глубоко потрясён стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил официальное соболезнование и поддержку руководству США в связи с инцидентом в Вашингтоне, назвав применение насилия на общественном мероприятии недопустимым актом.

В своем заявлении в социальной сети X глава государства подчеркнул необходимость жесткого осуждения подобных действий.

"Стрельба, произошедшая во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, глубоко потрясла меня. Подобные акты насилия неприемлемы и должны быть решительно осуждены. Радует, что президент (США Дональд) Трамп, первая леди и все участники мероприятия находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия", - подчеркнул глава государства.

Заявление последовало после попытки вооруженного нападения на отель Washington Hilton 25 апреля 2026 года, где проходило ежегодное мероприятие Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На данный момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов США, подозреваемый задержан.