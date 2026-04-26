 Ильхам Алиев: Глубоко потрясён стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

First News Media10:54 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил официальное соболезнование и поддержку руководству США в связи с инцидентом в Вашингтоне, назвав применение насилия на общественном мероприятии недопустимым актом.

В своем заявлении в социальной сети X глава государства подчеркнул необходимость жесткого осуждения подобных действий.

"Стрельба, произошедшая во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, глубоко потрясла меня. Подобные акты насилия неприемлемы и должны быть решительно осуждены. Радует, что президент (США Дональд) Трамп, первая леди и все участники мероприятия находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия", - подчеркнул глава государства.

Заявление последовало после попытки вооруженного нападения на отель Washington Hilton 25 апреля 2026 года, где проходило ежегодное мероприятие Ассоциации корреспондентов при Белом доме. На данный момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов США, подозреваемый задержан.

Поделиться:
946

Актуально

Xроника

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Общество

Резкое усиление ветра в Баку: прогноз погоды на понедельник

Спорт

Без трофеев в свой исторический сезон

Xроника

Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины: Мы можем наладить очень глубокое сотрудничество в сфере безопасности

Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за помощь Украине

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в расширенном составе - ФОТО

Азербайджан и Украина могут наладить сотрудничество в производстве оружия против БПЛА

Ильхам Алиев: Декларация о стратегическом партнёрстве вывела отношения между Азербайджаном и Латвией на высокий уровень - ФОТО

Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Фидан и представители США, Пакистана и Ирана обсудили диалог с Тегераном

Сегодня, 13:17

Резкое усиление ветра в Баку: прогноз погоды на понедельник

Сегодня, 13:15

Турция увеличит мощности хранения нефти в порту Джейхан

Сегодня, 12:59

Хетаг Газюмов - лучший тренер по версии Европейского союза борьбы

Сегодня, 12:44

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 12:26

Без трофеев в свой исторический сезон

Сегодня, 12:03

Пезешкиан заявил о противоречии между действиями США и их заявлениями

Сегодня, 11:54

Осадки и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:34

14 погибших, 40 раненых: теракт в Колумбии перед президентскими выборами

Сегодня, 11:10

Сегодня, 10:54

Появились новые данные о личности стрелявшего на мероприятии с Трампом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:36

Шесть пассажиров пострадали при эвакуации в аэропорту Нью-Дели

Сегодня, 10:29

Сегодня свыше 55 тыс. выпускников сдадут экзамен — ГЭЦ

Сегодня, 09:59

40 лет аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 09:31

На приеме с участием Трампа произошла стрельба - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Сегодня, 09:00

Арагчи: Иран не уверен, что США готовы к диалогу

Сегодня, 00:00

Шахбаз Шариф сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Пезешкианом

25 / 04 / 2026, 23:45

Нетаньяху приказал армии Израиля нанести мощные удары по «Хезболле» в Ливане

25 / 04 / 2026, 23:40

Трамп заявил, что получил от Ирана новое предложение

25 / 04 / 2026, 23:20

Азербайджанский борец Джабраил Гаджиев взял бронзу ЧЕ в Албании

25 / 04 / 2026, 23:00
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50