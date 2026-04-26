14 погибших, 40 раненых: теракт в Колумбии перед президентскими выборами

В результате подрыва заминированного автобуса в муниципалитете Кахибио погибли 14 человек и около 40 получили ранения, что стало очередным этапом эскалации насилия в преддверии президентских выборов в Колумбии.

Инцидент произошел на Панамериканском шоссе, где сдетонировало транспортное средство, начиненное взрывчаткой. Взрывной волной были повреждены или полностью уничтожены десятки автомобилей в радиусе более ста метров от эпицентра.

Президент Колумбии Густаво Петро официально квалифицировал случившееся как теракт. Глава государства возложил ответственность за преступление на леворадикальную группировку FARC, подчеркнув ее связи с наркокартелями. Власти связывают активизацию боевиков с приближающимся голосованием на президентских выборах, запланированным на конец мая 2026 года.

