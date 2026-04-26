«Карабах» лидирует в матче с «Нефтчи» по итогам первого тайма - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Завершился первый тайм матч 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Нефтчи" и "Карабахом".

Встреча проходит на стадионе Palms Sports Arena.

На 9-й минуте мяч в сетку ворот отправил Муса Гурбанлы, на 21-й минуте в составе хозяев отличился Эльвин Бадалов,на 32-й минуте Муса Гурбанлы отметился дублем и на 38-й минуте отличился Джони Монтьель.

Отметим, что перед игрой "Нефтчи" занимал пятое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Карабах" с 56 баллами располагается на второй позиции и продолжает борьбу за чемпионство.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым. Ему будут помогать Джамиль Гулиев и Асиман Азизли, четвертым судьей назначен Камранбей Рагимов. За систему VAR отвечает Рауф Джабаров, ассистент VAR - Рахиль Рамазанов.