40 лет аварии на Чернобыльской АЭС

First News Media09:31 - Сегодня
Сегодня исполняется 40 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в своей истории.

В ночь на 26 апреля 1986 года близ города Припять в то время Украинской ССР взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС - случилась крупнейшая авария в истории атомной энергетики. От радиации пострадали значительные территории нынешних Украины, Беларуси и России, затронуты оказались и ряд стран Европы. Вокруг АЭС была создана 30-километровая зона отчуждения, из которой эвакуировали все население - более 115 тысяч человек. Из сельхозоборота вывели около 5 млн га земель.

Когда масштабы трагедии стали очевидны, были мобилизованы огромные силы для ликвидации последствий аварии. В зону заражения были направлены сотни тысяч человек - военные, инженеры, строители, врачи, водители, химики, резервисты. Их называли ликвидаторами. Они работали в условиях смертельной радиации, понимая, что каждая минута пребывания рядом с разрушенным реактором может стоить им жизни.

Среди тех, кто отправился в Чернобыль, были и тысячи азербайджанцев. Для приведения в безопасное состояние 4-го энергетического блока станции к работам было привлечено 7 тыс. азербайджанцев. 2 тыс. из них погибло впоследствии от излучения. Остальные же остались пожизненно инвалидами.

В Азербайджане действует закон «О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы и пострадавших от этой катастрофы», который предусматривает различные социальные гарантии, льготы, пенсионное обеспечение и медицинскую поддержку для ликвидаторов. Закон регулярно совершенствуется с учетом современных социальных потребностей. В прошлом году были внесены очередные изменения, направленные на усиление мер социальной защиты этой категории граждан.

Напомним, что ООН объявила 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а Генеральная Ассамблея организации в 2003 году поддержала это решение и призвала всех стран-участниц отмечать этот день.

