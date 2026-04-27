В Мингячевире приостановлена деятельность предприятия по производству резиновых изделий - ФОТО - ВИДЕО

В ходе проверки, проведенной на предприятии по производству резиновых изделий, принадлежащем ООО «Elastik» в городе Мингячевир, был выявлен ряд нарушений в сфере пожарной безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, на объекте не полностью установлена автоматическая пожарная сигнализация, а имеющиеся устройства находятся в неисправном состоянии. Электрохозяйство предприятия не соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), в частности, не проводились замеры сопротивления изоляции кабелей и проводов.

Кроме того, объект не в полной мере обеспечен первичными средствами пожаротушения, на территории используются баллоны со сжатым и сжиженным пропаном, а участки не очищены от горючих жидкостей и отходов. Также было отмечено отсутствие указателей направления движения пожарных автомобилей к пожарному водоему.

«Учитывая вышеизложенное и факты грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановке деятельности предприятия по производству резиновых изделий ООО «Elastik». Копия решения вручена представителю объекта», - говорится в сообщении ведомства.