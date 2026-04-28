ЦАХАЛ заявил об уничтожении тысячи объектов «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении тысячи объектов и сооружений, используемых движением "Хезболлах" на юге Ливана.

"Войска ЦАХАЛ под командованием 91-й дивизии в Южном Ливане уничтожили более 1000 объектов террористической инфраструктуры, используемых "Хезболлах" для осуществления нападений на войска ЦАХАЛ, включая заминированные сооружения и здания, где находилось оружие", - утверждается в сообщении.

Военные не указывают, за какой период было уничтожено такое количество объектов.

Военные отметили, что обнаружили сотни единиц оружия, включая автоматы и пулеметы, гранаты и мины, а также противотанковые ракеты и различные боеприпасы.

Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.

Источник: РИА Новости