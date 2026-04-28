МИД Ирана: санкции ЕС против республики демонстрируют лицемерие сообщества

First News Media11:45 - Сегодня
Антииранские санкции ЕС демонстрируют двойные стандарты и лицемерие сообщества.

Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала преждевременной отмену санкций против Ирана, отметив, что ЕС сначала хочет увидеть «фундаментальное изменение поведения» Тегерана. В рамках рестрикций против Ирана ЕС внес в черный список несколько сотен физических и юридических лиц страны, что подразумевает заморозку их активов в Европе и запрет на въезд на территорию ЕС.

«Она (риторика ЕС по антииранским санкциям – ред.) лишь еще раз демонстрирует двойные стандарты и лицемерие правящего класса Европы и ускоряет позорное падение ЕС», - написал он в Х.

Багаи отметил, что «санкции ЕС против Ирана никогда не были связаны с правами человека», они были направлены против простых иранских граждан, что не добавляет доверия сообществу на мировой арене.

Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что захват иранских коммерческих судов в международных водах и задержание их экипажей Соединенными Штатами являются «пиратством». По его мнению, США должны «понести полную ответственность за вопиющее беззаконие», которое ставит под удар международное право и безопасность морского судоходства.

Источник: ТАСС

