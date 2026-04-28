Белый дом: США не станут заключать невыгодную для себя и мира сделку с Ираном

Соединенные Штаты не станут заключать с Ираном соглашение, которое не будет выгодным для Вашингтона и всего мира.

Об этом сообщила газете The New York Times (NYT) заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэльс.

«США не будут вести переговоры через СМИ — мы четко обозначили свои красные линии, и президент [США Дональд Трамп] заключит только ту сделку, которая будет выгодна американцам и всему миру», — говорится в ее заявлении, поступившем NYT.

Как отмечает издание, американские власти пришли к выводу, что иранские переговорщики не наделены полномочиями идти на уступки по ядерной программе ни верховным лидером Моджтабой Хаменеи, ни руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они отмечают, что без продолжения военных действий есть мало оснований полагать, что переговорная позиция Тегерана изменится. Однако даже продолжение бомбардировок, по мнению чиновников, не гарантирует, что процесс принятия решений иранской стороной изменится, пишет NYT.

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп вряд ли примет предложение Ирана о возобновлении переговоров, поскольку в этом плане отсутствуют положения по урегулированию вопроса ядерной программы Тегерана.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран передал посредникам трехэтапный план, в соответствии с которым готов вести переговоры с США. По его информации, иранская сторона требует, чтобы первый этап был «сосредоточен на [вопросе] прекращения войны и получении гарантий», что военные действия в отношении Ирана и Ливана не будут возобновлены. Вторым этапом обсуждений должен стать вопрос управления Ормузским проливом после завершения конфликта. Третий этап, в соответствии с предложением Ирана, будет касаться ядерного досье Тегерана. По данным Al Mayadeen, иранская сторона отказывается обсуждать эту тему без достижения соглашения по двум предыдущим вопросам.

