 Белый дом: США не станут заключать невыгодную для себя и мира сделку с Ираном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Белый дом: США не станут заключать невыгодную для себя и мира сделку с Ираном

First News Media11:37 - Сегодня
Белый дом: США не станут заключать невыгодную для себя и мира сделку с Ираном

Соединенные Штаты не станут заключать с Ираном соглашение, которое не будет выгодным для Вашингтона и всего мира.

Об этом сообщила газете The New York Times (NYT) заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэльс.

«США не будут вести переговоры через СМИ — мы четко обозначили свои красные линии, и президент [США Дональд Трамп] заключит только ту сделку, которая будет выгодна американцам и всему миру», — говорится в ее заявлении, поступившем NYT.

Как отмечает издание, американские власти пришли к выводу, что иранские переговорщики не наделены полномочиями идти на уступки по ядерной программе ни верховным лидером Моджтабой Хаменеи, ни руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они отмечают, что без продолжения военных действий есть мало оснований полагать, что переговорная позиция Тегерана изменится. Однако даже продолжение бомбардировок, по мнению чиновников, не гарантирует, что процесс принятия решений иранской стороной изменится, пишет NYT.

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп вряд ли примет предложение Ирана о возобновлении переговоров, поскольку в этом плане отсутствуют положения по урегулированию вопроса ядерной программы Тегерана.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран передал посредникам трехэтапный план, в соответствии с которым готов вести переговоры с США. По его информации, иранская сторона требует, чтобы первый этап был «сосредоточен на [вопросе] прекращения войны и получении гарантий», что военные действия в отношении Ирана и Ливана не будут возобновлены. Вторым этапом обсуждений должен стать вопрос управления Ормузским проливом после завершения конфликта. Третий этап, в соответствии с предложением Ирана, будет касаться ядерного досье Тегерана. По данным Al Mayadeen, иранская сторона отказывается обсуждать эту тему без достижения соглашения по двум предыдущим вопросам.

Источник: ТАСС

Поделиться:
302

Последние новости

В бакинском детсаду воспитательницу обвиняют в пытках ребенка раскаленным ножом - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимном признании водительских прав с Беларусью

Сегодня, 14:37

Верховный суд не удовлетворил жалобу против Заура Бахшалиева

Сегодня, 14:33

Более 3100 школ охвачены мониторингом по вопросам безопасности и здоровья учащихся

Сегодня, 14:30

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Сегодня, 14:27

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Гвинеей по внедрению модели «ASAN xidmət»

Сегодня, 14:22

Фицо, скорее всего, приедет в Москву на автомобиле

Сегодня, 14:18

Зафиксировано улучшение дисциплины в школах Азербайджана 

Сегодня, 14:15

В Азербайджане ужесточили требования к кандидатам на должности директоров школ

Сегодня, 14:13

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

Сегодня, 14:10

В школах усилены меры контроля за запрещёнными предметами в рюкзаках учеников

Сегодня, 14:07

В ряде районов Азербайджана построят дамбы на реках

Сегодня, 14:02

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за непогоды

Сегодня, 14:00

Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

Сегодня, 13:57

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

Сегодня, 13:55

Будут заново отстроены дома, разрушенные в результате селя

Сегодня, 13:53

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения последствий дождей? 

Сегодня, 13:50

Садых Садыхов: Неужели Тахир Гёзель не может найти другое место?

Сегодня, 13:40

Жильцам снесенного дома в Кешле выплатят единовременную помощь

Сегодня, 13:38

Психологи и учителя в школах Азербайджана ежедневно предотвращают множество конфликтных ситуаций

Сегодня, 13:35
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50