В Баку пройдут Кубок Европы и чемпионат Европы по бильярду

В этом году Азербайджан примет два международных турнира по бильярду.

Как сообщили в Федерации бильярда, в Баку будут организованы Кубок Европы и чемпионат Европы по дисциплине «свободная пирамида».

Кубок Европы пройдет 5-8 июля среди спортсменов старше 40 лет, а чемпионат континента состоится 8-12 июля.

Отметим, что оба соревнования пройдут при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации бильярда Азербайджана и Европейской федерации пирамиды под лозунгом Strike for Glory!