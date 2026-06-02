Адвокат отсудил 2 маната у AYNA за ошибочную парковку

Между известным адвокатом Парвизом Мамедовым и Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) развернулась примечательная судебная тяжба.

Как передает Qafqazinfo, иск, поданный юристом, рассматривался в Наримановском районном суде.

П. Мамедов припарковал свой автомобиль на столичном проспекте Бюльбюля и оплатил парковку через систему "AzParking". Однако впоследствии дорожная полиция оштрафовала его на 20 манатов, сославшись на установленный в этой зоне знак "Остановка запрещена".

Адвокат посчитал, что поскольку запрещенная зона была представлена как платная парковка, удержанные с его счета 2 маната также должны считаться необоснованным платежом. По этой причине он подал судебный иск против AYNA с требованием вернуть деньги.

Представитель AYNA исковые требования не признал. В ходе заседания в Наримановском районном суде юрист агентства настаивал на том, что плата за парковку удержана правомерно, так как автомобиль фактически находился на данной территории. Сторона ответчика просила суд отказать в удовлетворении иска.

Однако судья Наргиз Тагиева, изучив материалы дела, сочла доводы истца обоснованными. В итоге суд постановил взыскать с AYNA в пользу Парвиза Мамедова 2 маната в счет возврата платы за парковку, а также 30 манатов для компенсации расходов по уплате государственной пошлины.