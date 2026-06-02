Ограбление магазина в Баку попало на камеры - ВИДЕО

В Низаминском районе Баку произошло ограбление магазина, которое попало в объективы камер видеонаблюдения.

Неизвестный проник в торговую точку и похитил наличные средства из кассы, лотерейные билеты и табачную продукцию.

Общий материальный ущерб составил около 5 тысяч манатов.

Сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 32-летний Фарид Агаев.

По факту проводится расследование.