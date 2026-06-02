Какие вопросы будут обсуждены на первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса?

Стала известна повестка дня заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 5 июня.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании будут обсуждены следующие 8 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дипломатической службе» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики» в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики № 150-VIIQD от 7 марта 2025 года «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении» (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики» (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране зеленых насаждений» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» (второе чтение).