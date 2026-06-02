Соседи убитой свёкром женщины: Она жила с детьми, свекровь иногда оставалась с ней, чтобы помогать по хозяйству - ВИДЕО

Вчера в поселке Рамана Сабунчинского района Адыгёзал Мамедов убил свою невестку Гюлюзар Мамедову.

Инцидент произошёл в посёлка Рамана, на территории молочного совхоза.

Как сообщает Baku TV, 60-летний Адыгёзал Мамедов, прибывший из посёлка Мардакян, встретил свою 31-летнюю невестку Гюлюзар Мамедову у лифта. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс ей телесные повреждения и убил её внутри лифта, после чего скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который был передан следствию.

Одна из соседок рассказала, что узнала о случившемся от ребёнка, который сообщил ей о найденном в лифте теле.

«Они не жили вместе. Невестка жила в доме со своими детьми. Свекровь иногда оставалась с ней, чтобы помогать по хозяйству, свёкор же жил в Мардакяне», — отметила она.

Другая соседка сообщила, что сначала не поверила в произошедшее:

«Сначала услышала от соседей, что произошло убийство. Потом увидела, что территория оцеплена полицией. Когда спустилась вниз, увидела женщину в лифте без признаков жизни, вокруг были следы крови. Я не знаю, было ли это ножом или топором», — сказала она.

По факту возбуждено уголовное дело в Сабунчинской районной прокуратуре по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведётся расследование.