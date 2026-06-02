Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

В письме говорится:

«Ваше Превосходительство,

Искренне поздравляю Вас и народ Азербайджанской Республики по случаю национального праздника — Дня независимости.

Народы Ирана и Азербайджана обладают многочисленными общими историческими, цивилизационными, культурными, религиозными и языковыми связями. Эти общие ценности укрепили и сделали неразрывной дружбу между нашими народами. Несомненно, наши прочные связи стали надежной основой для развития отношений между двумя странами.

После восстановления независимости Азербайджанской Республики Исламская Республика Иран всегда поддерживала развитие двусторонних отношений между нашими государствами. Мы рады, что в соответствии с волей и стремлениями наших народов сегодня наблюдаем динамичное развитие отношений между нашими странами.

Выражаю надежду, что этот динамичный процесс, охватывающий широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, будет продолжаться еще более активно.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана — благополучия и мира».