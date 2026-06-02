Министр: Сфера критических важных минералов - новое направление азербайджано-американского экономического сотрудничества

Подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и США в сфере критически важных минералов закладывает основу нового этапа в экономических отношениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на пресс-конференции, посвященной первому Азербайджано-американскому экономическому диалогу.

Он напомнил, что документ был подписан в рамках Бакинской энергетической недели с участием Президента Ильхама Алиева.

«Накануне с участием Президента Ильхама Алиева мы подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. Это еще одна возможность поблагодарить коллег с американской и азербайджанской сторон, внесших вклад в этот процесс», - сказал М. Джаббаров.

По его словам, соглашение открывает новую страницу в экономическом сотрудничестве и будет служить развитию сферы, имеющей важное значение для современной экономики.

«В нашем экономическом сотрудничестве открывается новая глава. Это сотрудничество не только многообещающее, но и имеет важное значение с точки зрения потребностей и продуктивности современной экономики», - подчеркнул министр.

М. Джаббаров также довел до внимания, что они заинтересованы в сотрудничестве с представителями частного сектора США: «Мы с нетерпением ждем сотрудничества с американскими компаниями, специализирующимися в этой сфере, готовы воспользоваться их знаниями и опытом, а также возможностями, сформированными в результате видения администрации Трампа».