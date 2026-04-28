Электронный прием в первые классы в Азербайджане стартует с этой даты

Электронный прием учащихся в первый класс начнется 1 мая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом на брифинге заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.

Он отметил, что процесс выбора школы родителями начнется 6 мая:

«Список учреждений, в которых будет применяться приоритетный порядок приема в Гянджа-Дашкесанском, Абшерон-Хызынском, Бакинском и Нахчыванском регионах, уже объявлен. Поэтапная организация процесса приема в первые классы обеспечивает родителям более прозрачные и доступные возможности выбора, а механизм приоритетного приема гарантирует справедливость при распределении по школам».