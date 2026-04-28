В Мали в ходе атак есть жертвы среди российского «Африканского корпуса»

После атаки повстанцев в Мали имеются жертвы со стороны "Африканского корпуса" Минобороны России.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

"25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, аффилированных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), а также туарегских сепаратистов. Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделениям нашего "Африканского корпуса". В результате имеются жертвы с нашей стороны в том числе", - указал замминистра.

Ситуация в столице Мали Бамако, согласно последним сообщениям посла России Игоря Громыко, спокойная, отметил дипломат. Тем не менее в некоторых районах страны боестолкновения продолжались.

"К сожалению, захвачен туарегскими сепаратистами северный город Кидаль, который пока остается в их руках, - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по международным делам. - В некоторых районах страны боестолкновения продолжались. Большую проблему создает захват мятежниками города Кидаль на севере страны".

Отряды радикальных группировок в ходе скоординированных действий 25 апреля атаковали ряд городов Мали. Был убит министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара. Генеральный штаб Вооруженных сил Мали сообщил в тот же день, что все атаки боевиков отбиты и им нанесен сильный урон.

