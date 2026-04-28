Часть кандидатов освобождена от платы за участие в конкурсе на педагогические вакансии

Несмотря на то, что участие в конкурсе на замещение учительских должностей является платным, для лиц, относящихся к социально уязвимым категориям, а также ряда других участников плата не взимается - для этих групп предусмотрен особый механизм льгот.

Об этом, как сообщает 1news.az, заявил на брифинге руководитель Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (МЮТДА), действующего в ведении Министерства науки и образования, Эшги Багиров.

По его словам, согласно внесённым изменениям, участие в конкурсе на замещение учительских должностей предполагается платным, однако в целях соблюдения принципов социальной справедливости и инклюзивности для отдельных категорий граждан плата не предусмотрена.

Отмечается, что данный подход призван прежде всего не допустить ограничения доступа к конкурсу для лиц, нуждающихся в социальной защите. От уплаты взноса освобождаются:

- лица, впервые участвующие в конкурсе;

- лица с инвалидностью;

- члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь;

- члены семей шехидов;

- а также лица, удостоенные звания «Ветеран войны» за участие в боевых действиях по защите территориальной целостности Азербайджанской Республики.

«Данный механизм льгот является неотъемлемой частью социально ориентированной политики государства и создаёт условия для обеспечения равных возможностей в конкурсе, интеграции уязвимых групп на рынок труда, а также стимулирования их участия в системе образования» - отмечает Э.Багиров.